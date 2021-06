Newyorške borze končale neenotno

New York, 8. junija - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili neenotno. Vlagatelji so kljub podatkom, da je zunanjetrgovinski primanjkljaj ZDA padel, v negotovosti. Ob ponovnem zagonu gospodarstva po epidemiji je namreč še vedno prisotna zaskrbljenost zaradi rasti inflacije in težav z dobavno verigo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.