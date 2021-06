Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (8. 6.)

Ljubljana, 8. junija - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o madžarski skupini Mol, ki je podpisala pogodbo o nakupu 92,25-odstotnega deleža v družbi OMV Slovenija. Pisale so tudi o delovnem obisku državnega podsekretarja za evropske zadeve Italije Vincenza Amendole v Sloveniji in možnosti kombiniranega cepljenja z mRNA in vektorskim cepivom.