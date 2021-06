Borrell in Varhelyi: Sodbo Mladiću bi morali izkoristiti za spravo

Bruselj, 8. junija - Na pravnomočno sodbo bivšemu poveljniku vojske Republike srbske Ratku Mladiću sta se danes odzvala tudi visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borell in evropski komisar za širitev Oliver Varhelyi. Izpostavila sta, da je pravnomočna sodba Mladiću lahko priložnost za voditelje v BiH in regiji, da vzpostavijo ozračje, ki bo privedlo do sprave.