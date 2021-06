Renault v preiskavi emisij dizelskih vozil obtožen prevare

Pariz, 8. junija - Francosko tožilstvo je v preiskavi spornih dizelskih motorjev, ki so v preteklih letih zamajale konkurenco, proizvajalca vozil Renault obtožilo prevare. Novico so sporočili iz avtomobilskega proizvajalca in očitke tožilstva ostro zavrnili, poroča francoska tiskovna agencija AFP.