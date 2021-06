Evropske borze različno; dražja nafta, šibkejši evro

London/Frankfurt/Pariz, 8. junija - Pomembnejše borze v Evropi so današnje trgovanje končale različno. Vlagatelji ostajajo zaskrbljeni, da bi inflacijski pritiski zavrli gospodarsko okrevanje, so pa tudi v pričakovanju četrtkovih podatkov o inflaciji v ZDA in zasedanja Evropske centralne banke (ECB). Nafta se je podražila, vrednost evra pa se je v primerjavi z dolarjem znižala.