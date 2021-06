Vodje nadzornih institucij v državi opozarjajo na pritiske in napade politike, vladna stran očitke zavrača

Ljubljana, 8. junija - Vodje več državnih organov so se v izjavi, ki jo je koordiniral predsednik računskega sodišča Tomaž Vesel, izrekli proti pritiskom politike nad neodvisne državne nadzorne institucije in proti napadom preko medijev in socialnih omrežij. Notranji minister Aleš Hojs Veselu očita, da 30-letnico države izkorišča za zavarovanje pridobljenih pravic.