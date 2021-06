Svet goriške regije tudi o četrti razvojni osi

Cerkno, 8. junija - Župani severnoprimorskih občin in vodje regijskih razvojnih agencij so se na današnji seji sveta goriške regije, ki je potekala v Cerknem, posvetili četrti razvojni osi, načrtom nadaljevanja razvoja kolesarskega omrežja v regiji in bohinjski progi. Seje se je udeležil tudi minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec.