Podgoršek z italijanskim kolegom o sodelovanju med državama na področju kmetijstva

Ljubljana, 8. junija - Slovenija in Italija dobro sodelujeta na področju kmetijstva, sta se v današnjem videokonferenčnem pogovoru strinjala minister za kmetijstvo Jože Podgoršek in njegov italijanski kolega Stefano Patuanelli. Ugotovila sta, da državi delita poglede in stališča do skupne kmetijske in ribiške politike, so zapisali na kmetijskem ministrstvu.