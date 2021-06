Kaj sta kvalificirano digitalno potrdilo in mobilna identiteta?

Ljubljana, 8. junija - Za varno elektronsko poslovanje z državnimi organi potrebujemo ustrezno sredstvo za e-identifikacijo. To so lahko kvalificirana digitalna potrdila različnih izdajateljev ali mobilna identiteta smsPASS. Z njimi lahko imetniki dostopajo do portalov, med drugim zVem, kjer bo po napovedih na voljo tudi evropsko digitalno zeleno potrdilo.