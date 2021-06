Ob širitvi prijavnih mest za digitalno identiteto še nekaj neusklajenosti

Ljubljana, 8. junija - Vlada širi nabor prijavnih mest, kjer si lahko prebivalci zagotovijo digitalno identiteto. Poleg upravnih enot naj bi bilo to izvedljivo še na cepilnih mestih, centrih za socialno delo in Finančni upravi RS. Vendar pa izdajanje vlog po državi še ni povsem usklajeno, saj na nekaterih cepilnih mestih in centrih vlog še ne izdajajo.