Vreme: V sredo bo povečini sončno s popoldanskimi krajevnimi plohami in nevihtami

Ljubljana, 8. junija - Ponoči se bo povsod zjasnilo, zjutraj bo pretežno jasno. Jutranje temperature bodo od 10 do 15, ob morju okoli 17 stopinj Celzija. V sredo bo povečini sončno, popoldne bodo nastale krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28 °stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.