Belorusija zaostrila zakonodajo proti protestom

Minsk, 8. junija - Beloruski predsednik Aleksander Lukašenko je danes podpisal zakonodajo, ki zaostruje kazni za udeležbo na nedovoljenih protestih. Za udeležbo na dveh nedovoljenih protestih je zagrožena kazen do treh let zapora, za ekstremistične dejavnosti ali njihovo spodbujanje je predvidenih do šest let zapora, za financiranje takšnih dejavnosti pa do pet let.