Slovenska manjšinska koprodukcija Morena premierno prikazana v Cannesu

Cannes, 8. junija - Celovečerni prvenec hrvaške režiserke Antonete Alamat Kusijanović z naslovom Morena, ta je nastal v slovenski koprodukciji SPOK Films in Staragara ter produkciji Antitalent iz Hrvaške in RT Features iz Brazilije, bo svetovno premiero doživel na festivalu v Cannesu, ki bo med 7. in 17. julijem. Film Morena bo prikazan v programu 15 dni režiserjev.