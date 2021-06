V SDS presenečeni nad Zorčičevo odločitvijo glede seje DZ o programu Levice, v opozicijskih vrstah zadovoljni

Ljubljana, 8. junija - V SDS, ki je z NSi vložila zahtevo za sklic seje DZ o programu Levice, so nad odločitvijo predsednika DZ Igorja Zorčiča, da seje ne skliče, presenečeni. Glede na sedanjo prakso bi glede na mnenje ZPS namreč pričakovali poziv k dopolnitvi zahteve. V opozicijskih vrstah so potezo Zorčiča pozdravili in izpostavili, da bi bil sklic take seje neustaven.