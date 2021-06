Tamara Zidanšek v polfinalu Pariza proti Rusinji Anastaziji Pavljučenkovi

Pariz, 8. junija - Slovenska teniška senzacija v Parizu, 23-letna Tamara Zidanšek iz Slovenskih Konjic, se bo v polfinalu odprtega prvenstva Francije pomerila s šest let starejšo Anastazijo Pavljučenkovo iz Rusije. Slednja je v četrtfinalu po dveh urah in 33 minutah premagala Kazahstanko Eleno Ribakino iz Kazahstana s 6:7 (2), 6:2 in 9:7. Dvoboj bo v četrtek.