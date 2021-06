V Augsburgu naleteli na največjo rimsko najdbo v zadnjem stoletju

Augsburg, 8. junija - V Augsburgu so arheologi naleteli na po njihovi oceni najpomembnejšo najdbo rimskih antičnih predmetov v zadnjem stoletju. Predmeti skupaj tehtajo 400 kilogramov, po besedah arheologa Sebastiana Gairhosa pa so med njimi orožje, orodje, nakit in 800 novcev, piše nemška tiskovna agencija dpa.