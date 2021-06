V obeh UKC pri starših otrok s kroničnimi boleznimi preverjajo interes za cepljenje proti covidu-19

Ljubljana, 9. junija - V obeh obeh kliničnih centrih v teh dneh zbirajo podatke in oblikujejo sezname otrok, starejših od 12 let in so posebej ranljivi kronični bolniki. Pri njih tako preverjajo interes za cepljenje proti covidu-19. Na pediatrični kliniki UKC Ljubljana so sicer že cepili 85 mladostnikov, ki so starejši od 16 let in so posebej ranljivi kronični bolniki.