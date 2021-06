Na dnevih slovenskega lesarstva danes osrednji dogodek

Ljubljana, 9. junija - V okviru dnevov slovenskega lesarstva bo danes potekal osrednji strokovni dogodek slovenske lesne industrije, Dan slovenskega lesarstva. Na njem bodo med drugim predstavili ključne izzive in priložnosti lesno-predelovalne panoge pri prehodu v ogljično nevtralno in digitalizirano družbo. Podelili bodo tudi nacionalne nagrade in priznanja.