V Šentrupertu odprli komunalno opremljeno obrtno-podjetniško cono

Šentrupert, 8. junija - V dolenjski Občini Šentrupert so danes odprli komunalno opremljeno obrtno-podjetniško cono. Omenjeni občinski projekt naj bi v celoti stal nekaj več kot 950.000 evrov, Evropski sklad za regionalni razvoj pa je zanj prispeval nekaj več kot 580.000 evrov. Občina želi s to naložbo izboljšati poslovne pogoje, privabiti nove naložbenike in doseči rast.