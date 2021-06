Čezmejna informacijska točka odpira pot na Goriško in v Slovenijo

Nova Gorica, 12. junija - Kulturni dom Nova Gorica je v sodelovanju z Zavodom AREA57/15 in Kulturnim domom Gorica pred petimi leti v stavbi Železniške postaje v Novi Gorici odprl čezmejno Kulturno-informacijsko stično točko (KiT). Do danes je imela točka že okrog 32.000 obiskovalcev, domačinov obeh Goric in turistov iz 65 držav sveta.