Tamara Zidanšek v polfinalu Roland Garrosa

Pariz, 8. junija - Slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek je v svojem premiernem četrtfinalu odprtega prvenstva Francije po dveh urah in 29 minutah s 7:5, 4:6 in 8:6 premagala Španko Paulo Badosa. S tem 23-letna Slovenka v Parizu še ni rekla zadnje besede in je postala prva polfinalistka ženskega dela prvenstva.