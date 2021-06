V ospredju letošnjega svetovnega dneva oceanov ohranjanje biotske raznovrstnosti

Ljubljana, 8. junija - Danes obeležujemo svetovni dan oceanov, ki letos poteka pod geslom En ocean, eno podnebje, ena prihodnost. Ta ljudi poziva k proaktivnemu pristopu, s katerim bi do leta 2030 zaščitili vsaj 30 odstotkov svetovnih morij ter tako omogočili ohranitev ali povečanje biotske raznovrstnosti morij, so sporočili iz ministrstva za okolje in prostor.