Državni svet brez veta na novelo zakona o prevozih v cestnem prometu

Ljubljana, 8. junija - Državni svetniki so s 16 glasovi proti in 14 za zavrnil odložilni veto na novelo zakona o prevozih v cestnem prometu, ki prinaša tudi podlago za delovanje platform za prevoze, kot je Uber. Veto je predlagala interesna skupina delojemalcev, katere predstavniki so danes opozorili predvsem na delovnopravni položaj voznikov.