Idrijski projekt dobre prakse kmalu tudi v drugih slovenskih občinah

Idrija, 8. junija - V Idriji danes poteka uvodno srečanje Pobude za prenos dobre prakse, ki bo v naslednjih 18 mesecih omogočila občinam Bohinj, Bovec, Ormož, Podlehnik, Radence in Razkrižje, da spoznajo idrijsko dobro prakso in jo s prilagoditvami prenesejo tudi v svoje lokalno okolje, so sporočili iz Inštituta za politike prostora (IPoP).