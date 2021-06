Festival Spider v deseti izdaji z novo postavitvijo lanske edicije

Ljubljana, 8. junija - Festival radikalnih teles Spider bo med 16. in 20. junijem v Ljubljani doživel deseto izdajo, nanj pa so povabili avtorje in avtorice, ki so na njem nastopili lani. Pričakujejo 27 umetnikov iz osmih držav, po lanskem vzoru pa bosta njihove nastope dopolnila Festival radikalnih pogovorov in (ne)konferenca o mednarodnih plesnih trgih.