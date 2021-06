V Društvu Blaž Potočnikova čitalnica ob 30-letnici države za izobešenje zastav med 15. in 25. junijem

Šentvid pri Stični, 8. junija - Društvo Blaž Potočnikova čitalnica je pred Šentviškimi dnevi pripravilo natečaj, v okviru katerega so učenci in dijaki štirih šol ustvarjali na temo 30-letnice države. Prispelo je več kot 100 izdelkov z različnih področij, ki bodo predstavljeni na Šentviških dnevih. V društvu v času od 15. do 25. junija predlagajo izobešanje zastav.