Koprski policisti med poostrenim nadzorom nad mopedi z več globami zaradi nenošenja čelade

Koper, 8. junija - Policisti so minuli petek na območju Policijske uprave (PU) Koper izvedli poostren nadzor nad vozniki mopedov. Pri tem so kontrolirali 60 voznikov mopedov, osem voznikov oz. potnikov pa so policisti oglobili, ker med vožnjo niso nosili zaščitne čelade, so danes sporočili iz PU Koper.