Slovenski odbojkarji od danes do petka proti Kanadi, Franciji in Rusiji

Rimini, 9. junija - Pred slovenskimi odbojkarji je v ligi narodov tretji ciklus tekem. Od danes pa do petka jih v Riminiju čakajo obračuni s Kanado, Francijo in Rusijo, po katerih bo bolj jasno, ali lahko realno računajo na uvrstitev med najboljše štiri ekipe in s tem uvrstitev v polfinale.