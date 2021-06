Evropski poslanci v razpravi pozdravili uvedbo covidnega potrdila

Strasbourg/Bruselj, 8. junija - Evropski poslanci so v razpravi pred drevišnjim glasovanjem o digitalnem covidnem potrdilu, ki naj bi s 1. julijem začelo veljati v vsej EU, pozdravili njegovo uvedbo. Strinjali so se, da bo potrdilo omogočilo odpravo omejitev med pandemijo in s tem vrnitev v normalno življenje. Predvsem pa bo državljanom olajšalo potovanja to poletje.