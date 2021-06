Trije Slovenci osumljeni dvomilijonskega oškodovanja gradbenih delavcev

Celje, 8. junija - Policisti so ovadili tri slovenske državljane, ki jih sumijo, da so z dlje časa trajajočim in ponavljajočim sistematičnim izvajanjem kršitev temeljnih pravic delavcev v obdobju 2011-2019 oškodovali 423 večinoma tujih delavcev v gradbenem sektorju za najmanj 2,1 milijona evrov. Delavcem v tem obdobju niso plačevali zakonsko predpisanih prispevkov.