Kitajska odobrila tudi cepljenje otrok, starejših od treh let

Peking, 8. junija - Kitajska je odobrila izredno uporabo cepiva proti covidu-19 tudi za otroke, ki so starejši od treh let, so za francosko tiskovno agencijo AFP sporočili iz kitajskega farmacevtskega podjetja Sinovac. S tem je Kitajska postala prva država, ki je tako znižala starostno mejo za cepiva.