Mrežo Maribora bo čuval Nizozemec

Maribor, 8. junija - Igralski mozaik slovenskega nogometnega prvoligaša iz Maribora za sezono 2021/22 dobiva končno podobo. Dveletno pogodbo s štajerskim kolektivom v vijoličnem je podpisal novi vratar, 21 let stari in 185 centimetrov visoki Nizozemec, Menno Bergsen, nazadnje član slovaškega prvoligaša Trenčina, so danes potrdili na klubski strani.