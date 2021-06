Posledice obilnega deževja tudi v Velenju

Velenje, 8. junija - Zaradi obilnega deževja v preteklih dneh je voda tudi v Mestni občini Velenje povzročila kar nekaj nevšečnosti. Dežurne ekipe na terenu odpravljajo posledice neurja: odstranjujejo material, čistijo odtočne kanale, pometajo ceste in podobno. Odstranjevanje bo trajalo več dni, saj vsa škoda in posledice še niso znane, so sporočili z občine.