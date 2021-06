V poostrenem nadzoru nad motoristi na mariborskem zaznali štiri kršitve predpisov in 110 prekoračitev hitrosti

Maribor, 8. junija - Mariborski policisti so v poostrenem nadzoru v nedeljo pri 32 voznikih enoslednih motornih vozil ugotovili štiri kršitve cestno-prometnih predpisov: enemu so izrekli globo, zoper dva podali obdolžilni predlog, enemu pa izrekli opozorilo. Ugotovili so še 110 prekoračitev hitrosti, od tega 101 v naselju, kjer je ta problematika najbolj izstopajoča.