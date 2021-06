Istrske občine za samostojno regijo

Koper/Izola/Piran/Ankaran, 8. junija - Štiri istrske občine, Koper, Izola, Piran in Ankaran, podpirajo proces oblikovanja pokrajin in soglašajo z njihovo ustanovitvijo, ne pa tudi z umestitvijo v Primorsko-notranjsko pokrajino. Predlagajo oblikovanje samostojne pokrajine na območju štirih občin z imenom Istra in sedežem v Kopru. Sklep sta že podprla koprski in izolski občinski svet.