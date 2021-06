Ljubljana, 8. junija - Predsednik DZ Igor Zorčič bo danes ob 13. uri v preddverju velike dvorane DZ na Šubičevi 4 dal izjavo za medije v zvezi z vloženo zahtevo poslancev SDS in NSi po sklicu izredne seje DZ in odgovarjal na novinarska vprašanja, so sporočili iz DZ.