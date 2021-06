Na Hrvaškem preučujejo možnost prepovedi prodaje energijskih pijač mladoletnikom

Zagreb, 8. junija - Hrvaški minister za zdravje Vili Beroš je sprožil pobudo za prepoved prodaje energijskih pijač mladoletnikom. Za to se je odločil, ko je prejšnji konec tedna v Zagrebu umrl 13-letnik, ki naj bi zaužil več energijskih pijač. Zdravniki so posthumno ugotovili, da je imel nesrečni fant do takrat neznane poškodbe srca.