Pričetek delovanja Poletne šole Krater v gradbeni jami za Bežigradom

Ljubljana, 8. junija - V gradbeni jami za Bežigradom se danes začenja Poletna šola Krater, ki bo potekala do 17. junija. Oblikovalci in arhitekti se bodo na poletni šoli ukvarjali z razvojem novih materialov iz lokalnih bioloških odpadkov, so v sporočilu za javnost zapisali na društvu Trajna. Poletno šolo spremljajo tudi predavanja in delavnice.