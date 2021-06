V globalni operaciji s pomočjo šifriranih telefonov aretirali več sto kriminalcev

Washington, 8. junija - Ameriška zvezna policija (FBI) ter policije iz Avstralije, Nove Zelandije in Evrope so v globalni operaciji s pomočjo šifriranih telefonov in aplikacije Anom tri leta sledile kriminalnim združbam po celem svetu. Sedaj pa jim je uspelo izvesti več sto aretacij v 18 državah po celem svetu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.