Newyorške borze končale neenotno

New York, 7. junija - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili neenotno, saj med vlagatelji vlada negotovost zaradi podatkov o inflaciji, ki bodo znani konec tedna. Kljub temu vlagatelji še naprej stavijo na to, da si bo ameriško gospodarstvo v letošnjem letu opomoglo od posledic, ki jih je pustila epidemija, poroča francoska tiskovna agencija AFP.