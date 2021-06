V Kanadi 20-letnik s tovornjakom zbil štiričlansko muslimansko družino

Ottawa, 7. junija - Na jugu kanadske province Ontario je v nedeljo zvečer 20-letni osumljenec s tovornjakom zbil štiri člane muslimanske družine. Po navedbah policije je bil napad načrtovan. Domnevnega povzročitelja so sicer aretirali in mu bodo sodili za umor štirih oseb in poskus umora ene osebe, poroča francoska tiskovna agencija AFP.