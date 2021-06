Slovenija po poročilu Sveta Evrope med državami z največjim povečanjem probacije

Strasbourg/Ljubljana, 8. junija - Slovenija je med državami, ki so v letu 2020 v primerjavi z letom 2019 najbolj povečale odstotek probacije, kaže poročilo Sveta Evrope. Delež ljudi, ki prestajajo kazni in ukrepe v skupnosti, se je povečal za 13 odstotnih točk. Slovenija ostaja med državami z najmanj osebami, ki so vključene v probacijo in zaprtimi osebami na 100.000 prebivalcev.