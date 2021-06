Po prometni nesreči s smrtnim izidom pri Celju štajerska avtocesta ponovno odprta

Celje, 7. junija - Štajerska avtocesta med priključkoma Celje center in Celje vzhod proti Mariboru je po prometni nesreči s smrtnim izidom ponovno odprta. Zaradi prometne nesreče je bil promet preusmerjen na regionalno cesto, kjer so nastajali zastoji, so navedli na prometnoinformacijskem centru. Promet ponovno poteka nemoteno.