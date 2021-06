V Muzeju novejše zgodovine Slovenije razstava Republika Slovenija 30 let

Ljubljana, 8. junija - V Muzeju novejše zgodovine Slovenije bodo drevi ob 18. uri odprli razstavo z naslovom Republika Slovenija 30 let, s katero bodo predstavili obdobje od osamosvojitve leta 1991 do danes. S slavnostnim nagovorom bo razstavo predsednik prve slovenske demokratično izvoljene vlade Lojze Peterle, so sporočili iz muzeja.