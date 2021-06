Na ladjo po Ljubljanici s kantavtorji, pesniki in pisatelji

Ljubljana, 17. junija - V organizaciji ljubljanske izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (JSKD) in Zveze kulturnih društev Ljubljana bodo po Ljubljanici tri zaporedne četrtke nastopili slovenski kantavtorji, pesniki in pisatelji. Prisluhniti jim bo mogoče na poti od Trnovskega pristana do Cukrarne in obratno.