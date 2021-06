Več kot polovica ciprskih "zlatih potnih listov" nezakonitih

Nikozija, 7. junija - Več kot polovica t.i. zlatih potnih listov, ki so jih sredi finančne krize izdali na Cipru v zameno za vlaganja, je bilo izdanih nezakonito, je danes sporočil vodja preiskave, nekdanji vrhovni sodnik Miron Nikolatos. Ciper je skušal na ta način privabiti vlagatelje, potne liste pa so "prodajali" tudi takim, ki so imeli zajetne kriminalne dosjeje.