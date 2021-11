Večer o kadrovskih menjavah (9. 11.)

Maribor, 8. novembra - Srečko Klapš v komentarju Sprenevedanja piše o kadrovskih menjavah. Kadrovske zamenjave v državnih družbah in družbah, kjer ima ta svoje deleže, so že a priori označene kot politične. In to ne glede na strokovnost in gospodarsko vizijo imenovanih ali razrešenih kadrov, kot nas želijo v podtonu prepričati, piše avtor.