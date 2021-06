Konzorcij pedagoških fakultet z evalvacijo izobraževanja na daljavo v času epidemije

Koper, 7. junija - Pedagoške fakultete univerz v Ljubljani, Mariboru in na Primorskem bodo na povabilo pristojnega ministrstva izvedle evalvacijsko študijo o poteku in učinkih šolanja na daljavo v času covida-19 na ravni osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja. Študija bo osnova za sistemske ukrepe in nadaljnji razvoj vzgoje in izobraževanja.