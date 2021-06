Evropski statistiki: Nogometno EP Francozom

Ljubljana, 7. junija - Tik pred začetkom nogometnega evropskega prvenstva so glave staknili znanstveniki in statistiki z univerz v Dortmundu, Münchnu, Innsbrucku, Gentu in Moldeju ter ugotovili, da je največja verjetnost, da bo prvak Francija. Možnost za to je kar 14,8-odstotna, poroča nemška tiskovna agencija dpa.