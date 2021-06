V Velenju uradno odprli kreativni center Čuk

Velenje, 7. junija - V starem Velenju so danes uradno odprli kreativni center Čuk, namenjen novim podjetjem in obrtnikom za izvajanje različnih storitvenih in obrtnih dejavnosti, ki bodo spodbujale razvoj drobnega gospodarstva in obrti v starem mestnem jedru. Vrednost projekta je 1,5 milijona evrov, so sporočili z velenjske občine.